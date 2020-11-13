РИАМО - 13 ноя. На главной странице официального сайта госкорпорации «Ростех» появился раздел, где в режиме онлайн можно следить за статистикой переработки отходов на подмосковных комплексах дочерней компании «РТ-Инвест», говорится в сообщении пресс-службы ГК.

Там же можно записаться на экскурсию, на которой познакомят с процессом переработки мусора. Специальный счетчик на сайте отражает актуальные данные о сортировке отходов, а также объем новой продукции, который можно создать из полученного вторсырья.

«По состоянию на 10 часов утра пятницы было отсортировано уже около 57 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов», - говорится в сообщении.

Получено 24 фракции полезного вторсырья. Среди них более 10 типов пластика, пять типов металла, бумага, картон и стекло.

«Сортировка и переработка – один из ключевых элементов комплексной системы обращения с отходами, которую мы выстраиваем в Московской области и других регионах страны», - сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Работа комплексов по переработке отходов позволяет сократить объем полигонных захоронений минимум на 50% и вернуть во вторичный оборот тонны полезных фракций.

Проект по созданию комплексной системы обращения с отходами реализует входящая в «Ростех» компания «РТ-Инвест». На сегодняшний день в Подмосковье ввели в эксплуатацию три предприятия - в Коломне, Кашире и Сергиево-Посадском округе. Еще один КПО заработает до конца года в Можайском округе.