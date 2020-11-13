РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 ноя. Главгосстройнадзор Московской области начал итоговую проверку детсада на 312 мест в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Первый заместитель начальника Главгосстройнадзора Тамерлан Алборов проконтролировал проведение итоговой проверки детского сада в городском округе Красногорск», - говорится в сообщении.

На данный момент все работы на объекте завершены. Согласно проекту, в трехэтажном здании площадью более 5,7 тысячи квадратных метров смогут заниматься 312 детей. Внутри выполнено устройство 14 групповых помещений для детей в возрасте от 4 до 7 лет, залы для занятий музыкой и спортом, кружковых. На территории сада размещаются 14 игровых площадок.

«На данный момент инспекторы проводят на объекте итоговую проверку, которая продлится до 18 ноября. По ее результатам в Главгосстройнадзоре будет приниматься решение о выдаче объекту заключения о соответствии проектной документации», - заключается в материале.