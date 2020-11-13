РИАМО - 13 ноя. В концертном сезоне 2020/2021 государственный академический оркестр солистов «Русские узоры» Московской областной филармонии отмечает 50-летие, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Сейчас коллектив исполняет музыку самых разных стилей и жанров. Кроме того, «Русские узоры» участвуют в музыкальных спектаклях, выступают на международных и всероссийских фестивалях, гастролируют по городам России и за рубежом. Хор жалеек, игра на пиле, фланкировка шашками — это лишь некоторые «спецэффекты» оркестра. Художественный руководитель и дирижер — Илья Рейбарх.

«Русские узоры» — коллектив уникальный. Не случайно он назван «оркестром солистов». Действительно, каждый артист в том или ином произведении исполняет сольную партию. Традиционный народный состав дополнен эксклюзивными старинными инструментами: в оркестре есть рубель, береста, трещотки, флексатон, цуг-флейта, фруста (или хлопушка), жалейки, свирели, набор ручных кугикл и многое другое», - говорится в сообщении.

В оркестре хранится реликвия — балалайка-контрабас работы известного мастера С.И. Сотского (1894–1950). Артист оркестра Михаил Клименко владеет редчайшим искусством — фланкировкой шашками. Кроме того, оркестр поет. Артисты имеют еще и профессиональную хоровую подготовку.

Такой самобытный коллектив был создан народным артистом РСФСР Владимиром Зозулей (1934–2018). В 1959 году он собрал студенческий оркестр народных инструментов из учащихся Московского областного культурно-просветительского училища. Впоследствии этот оркестр получил название «Русские узоры» и вошел в состав Московской областной филармонии в 1970 году.

Коллектив стал первым профессиональным оркестром русских народных инструментов в Московской области.