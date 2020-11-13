РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 ноя. Школу в поселке Нахабино подмосковного Красногорска планируют открыть в сентябре 2021 года, сообщил заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и строительства Тимур Магомедов.

Новую школу на 550 мест возводят на улице Молодежной в микрорайоне Новый городок. Магомедов, а также депутат Мособлдумы Галина Уткина, члены партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» посетили стройплощадку в пятницу.

«Задача непростая – в июле объект нужно сдать, в августе - его отлицензировать, отмыть и передать в управление образования, чтобы в сентябре дети уже смогли пойти в новую школу», - сказал Магомедов.

По его словам, школа спроектирована с учетом всех современных требований. В настоящее время на объекте идут монолитные работы по всему периметру котлована. На стройплощадке, по словам подрядчика, трудятся 45 рабочих.

«Есть принципиальное замечание – отставание от графика производства работ. Монолитные работы в подземной части здания должны завершить к 15 декабря. Мы видим риски. С подрядчиком посмотрели, как их можно устранить. Безусловно, это можно сделать только усилением по рабочей силе. Подрядчик уверяет, что уже завтра 20 монолитчиков будут дополнительно привлечены», - добавил Магомедов.

Уткина отметила, что школу строят в рамках национального проекта.

«Нас волнует, чтобы к 1 сентября школа была открыта. Для Нахабина это очень важно», - подчеркнула депутат Мособлдумы.