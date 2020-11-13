РИАМО - 13 ноя. В Москву и Подмосковье со вторника следующей недели, 17 ноября, придут морозы, до этого времени будут осенние температуры, сообщается на сайте «Метеовести».

«Европейской России недолго остается наслаждаться положительными температурами, сюда тоже скоро придет зима. В Москве вплоть до конца этой недели вполне осенние плюс 2...4 градуса», — отмечается в материале.

В воскресенье высока вероятность осадков, но после поток атлантического тепла начнет уходить из Московского региона.

Во вторник столбики термометров не покажут более 0 градусов.