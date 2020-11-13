РИАМО - 13 ноя. В Москве работают 42 технопарка, которые обеспечили рабочими местами 65 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В пятницу мэр города Сергей Собянин посетил технопарк «Отрадное». Большинство технопарков находится под управлением частных инвесторов. В них размещены исследовательские подразделения, производство и штаб-квартиры свыше 2 тысяч компаний.

«Причем в этом году число компаний и рабочих мест не уменьшилось, а возросло. Это значит, что формат технопарков и городские налоговые льготы являются привлекательными для инновационного бизнеса», – сказал Собянин.

Мэр отметил, технопарк «Отрадное» является одним из лучших примеров возрождения высокотехнологичной промышленности. Пару лет назад на этом месте стояли склады-времянки. А сейчас тут возведен современный офисно-производственный комплекс, в котором работают более 4 тысяч человек.

Технопарк «Отрадное» площадью 3,3 гектара расположен в одноименном районе на северо-востоке Москвы по адресу: Отрадная улица, 2Б. Этот технопарк специализируется на информационных технологиях, электронике и микроэлектронике.

Он состоит из девяти корпусов общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров. Технопарк полностью заполнен арендаторами. Свободно менее 3% помещений.