РИАМО - 13 ноя. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Александра Мельникова и трех его соучастников, фигуранты дела обвиняются в коррупционных преступлениях, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«По версии следствия, в 2019 году к Мельникову через посредников – Ивана Викова и Андрея Фролова – обратился Андрей Викол с просьбой за взятку в сумме 30 миллионов рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении денежных средств у подконтрольной последнему компании, находящемуся в производстве одного из следственных подразделений ГУ МВД России по городу Москве», – говорится в сообщении.

Воспользовавшись авторитетом и должностью, Мельников убедил уполномоченное лицо возобновить расследование. Уголовное дело, о котором просил Викол, было возобновлено, а после прекращено за отсутствием состава преступления.

Выявить противоправную деятельность сотрудника МВД и его соучастников удалось в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Суд уже наложил арест на имущество обвиняемых. Среди объектов ареста находится и дом Мельникова, чья оценочная стоимость превышает сумму в 15 миллионов рублей.

Фигуранты уголовного дела обвиняются в покушении на получение и дачу взятки, посредничестве во взяточничестве, покушение на мошенничество в особо крупных размерах.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.