РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 ноя. Сотрудников АО «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи еженедельно проверяют на наличие коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте предприятия.

На «Метровагонмаше» производится плановый забор анализа на Covid-19 в целях предотвращения распространения инфекции на предприятии.

«Еженедельно специалисты CMD (Центра Молекулярной диагностики НИИ эпидемиологии) с 9:00 проводят забор анализов на наличие коронавируса Covid-19 (SARS-CoV-2) у заводчан», - говорится в сообщении.

Забор анализа производится на территории предприятия производится с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

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13 НОЯБРЯ

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