РИАМО - 13 ноя. Движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги и МЦД-2 введено в график после сбоя утром в пятницу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее на перегоне Тушино – Подмосковная в пути был остановлен пригородный поезд №6208 Новоиерусалимская – Подмосковная. Состав отбуксировали. Из-за этого было задержано несколько поездов.

«Движение на D2 и Рижском направлении осуществляется в соответствии с графиком», - сказал собеседник агентства.