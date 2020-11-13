РИАМО - 13 ноя. Спортсмены из Электростали Егор Исайкин и Анна Тикунова одержали победу в турнире Всероссийской федерации танцевального спорта «Серебряный олень – 2020», который проходил с 30 октября по 1 ноября в КЗ «Крокус Сити холл», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Наша танцевальная пара, представляющая танцевальный спортивный клуб «Альянс» (тренеры Александр Абрамов и Ирина Гундова), прошла в финал и стала четвертой в категории «Юниоры-2» (14-15 лет) «Стандарт», а в категории «Юниоры 2+1» (12-15 лет) стала первой в «Латиноамериканской программе», - говорится в сообщении.

В турнире принимали участие пары более чем из 50 регионов России. Исайкин и Тикунова являются неоднократными победителями и призерами всероссийских и международных турниров, проводимых под эгидой как Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, так и Российского танцевального союза.

В РТС спортсмены занимают лидирующие позиции среди пар своего возраста. На их счету финалы первенств РТС 2020 года в «Стандарте» и в программе 10 танцев, также в составе юниорской команды Московского танцевального альянса ребята стали бронзовыми призерами командного чемпионата РТС, а по итогам всего сезона 2019/2020 Исайкин и Тикунова стали абсолютными победителями рейтинга Российского танцевального союза в категории «Юниоры-1» (12-13 лет).

С первых шагов в танцевальном спорте ребята занимаются у своих тренеров Абрамова и Гундовой, которые воспитали огромное количество успешных спортсменов. Их ученики становились призерами первенств Москвы, победителями международных и российских турниров, чемпионами Российского танцевального союза.

Спортсменам пожелали дельнейших успехов и выразили надежду, что они еще не раз прославят электростальский ТСК «Альянс» на чемпионатах как регионального, федерального, так и международного уровня.