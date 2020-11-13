РИАМО - 13 ноя. Главной особенностью новой поликлиники на 750 посещений, которую планируют построить на северо-востоке Москвы, станет ее плавная вытянутая форма, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Здание этой поликлиники – вытянутое, а за счет закругленных углов создается впечатление волны. Этот прием позволил сделать довольно большое здание пластичным и легким для восприятия. Стены будут выполнены в бежевых тонах с ритмичным остеклением», – сказал главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Кузнецов.

Шестиэтажное здание разделят на блоки. Первый – взрослый, а второй, соответственно, детский. На каждом этаже здания предусмотрено свое отделение. Первый отдан для рекреаций, помещений дежурного врача и стойки регистрации. Оставшиеся помещения будут распределены между разными специалистами. Фасады будут облицованы плитами из стеклофибробетона.

Новая поликлиника будет расположена по адресу: улица Ленская, владение 21. Проектировщиком здания выступает Московский архитектурно-художественный проектный институт имени академика Полянского, а заказчиком – автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры».