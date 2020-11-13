РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 ноя. В городском округе Мытищи в текущем году на железнодорожных путях станций Перловская и Тайнинская погибли 8 человек, сообщила старший инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Мытищи майор полиции Ксения Морозова.

12 ноября на платформе Тайнинская провели рейд по выявлению нарушителей, пересекающих железнодорожные пути в неположенном месте. Сотрудниками линейного отдела полиции проводится анализ правонарушений, преступлений, травматизма. И на основе этого анализа выводятся участки, платформы, станции, где повышенные факты перехода и травматизма.

«Мы выезжаем на эти станции и проводим массовые рейдовые мероприятия. На станции Мытищи травмирований не было за этот год. На станции Перловская и Тайнинская по 4 факта смертельного травмирования в этом году», - сказала Морозова.

Она добавила, что на железнодорожных станциях в округе проводятся обследования всех ограждений. При выявлении открытых заборов, составляются акты и направляются представления в РЖД об устранении данных повреждений.

«День, два, а то и меньше проходит, граждане идут отпиливать болгарками, ломают заборы и опять образовывают так называемые «народные тропы», по которым они пересекают пути», - уточнила Морозова.