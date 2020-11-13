РИАМО - 13 ноя. До конца 2020 года в Москве планируют увеличить число мест для владельцев парковочных разрешений почти в три раза - с нынешних 300 до 860, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Парковки будут разрешены по адресам: Фрунзенская набережная, дома 12-14, Варсонофьевский переулок, дом 6, Новослободская улица, дом 50/1, строение 2, Стройковская улица, дом 12, корпус 1 (со стороны Моревского проезда), Калашный переулок, дом 3, улица Гончарная, дом 26 и 38.

«Мы постоянно анализируем обращения жителей с просьбой увеличить число доступных для резидентов мест. Резидентные парковочные разрешения помогают проще находить парковку у дома. Так считают 76% москвичей, живущих в зоне действия платных парковок», - говорится в сообщении.

Так, в июле этого года были разрешены парковки для резидентов в 12 районах города на 15 улицах, по которым проходит граница районов, например, в Брюсовом и Денежном переулках.

Предложения о новых местах для парковки можно направлять на почту: resident@transport.mos.ru.