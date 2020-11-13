РИАМО - 13 ноя. Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП, произошедшего на ЦКАД в Одинцовском городском округе в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла утром на 35 километре ЦКАД.

«Грузовой автомобиль с полуприцепом совершил наезд на стоявшую на обочине автомашину «Фотон» с последующем ее столкновением с «Газелью», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.