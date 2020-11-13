РИАМО - 13 ноя. В Солнечногорске по подозрению в мошенничестве задержали неоднократно судимого 33-летнего местного жителя, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что подозреваемый был знаком с местной жительницей и ее сыном, который находился в колонии. После смерти женщины он взял ее мобильный телефон, чтобы передать знакомому после его освобождения», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оформил пять потребительских кредитов. Общая сумма займов превысила отметку в 170 тысяч рублей. После злоумышленник перевел деньги на свою карту через мобильное приложение.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.