РИАМО – 13 ноя. Все желающие россияне смогут привиться от коронавируса уже в ближайшие месяцы, вакцинация не будет поголовной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она (вакцинация - ред.) будет исключительно добровольной», — сказал Песков в интервью RT.

Точные сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса пока не известны.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

В октябре регистрацию прошла вторая российская вакцина против коронавируса - «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».​​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.