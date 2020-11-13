РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 ноя. В подмосковном Дзержинском выясняются причины аварии на трубопроводе, дефектную трубу передали на экспертизу, говорится в сообщении министерства энергетики Московской области.

12 ноября из-за аварийного прорыва трубы на улице Томилинская горячая вода оказалась на проезжей части. Оперативно, в течение 20 минут, аварийный участок теплотрассы был локализован. Параметры отопления могли незначительно снизиться в многоквартирных домах: 26 на улице Томилинская, шесть МКД на улице Лесная, а также в трех социальных объектах. Но благодаря оперативной работе энергетиков и работников ЖКХ этого не произошло.

«В пятницу горячая вода и отопление на улице Томилинская в Дзержинском в ближайшие два часа пойдет по основной сети. До этого времени тепло и горячая вода поступали в дома по резервным источникам питания. Параметры отопления за все время не снижались, поскольку дома стояли на рециркуляции. Этому способствовала также плюсовая температура на улице. Сотрудники МОС АВС сейчас обходят квартиры, чтобы проверить температуру в квартирах», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Сейчас проходит последний этап ремонтных работ. Причины аварии выясняются правоохранительными органами, дефектная труба передана на экспертизу.

Подходить близко к месту аварии опасно для здоровья. При отключениях или аварийных ситуациях необходимо сообщить об этом на телефон ЕДДС округа (Единой дежурной диспетчерской службы муниципалитета).