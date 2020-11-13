РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 ноя. Врачи в подмосковном Красногорске провели операцию на открытом мозге пациентке, которая находилась в сознании, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Женщина поступила в Красногорскую городскую больницу №1. При обследовании врачи обнаружили у нее доброкачественную внутримозговую опухоль головного мозга размером с теннисный мяч. Располагалась она в лобной доле рядом с речевой зоной. Ее рост грозил пациентке потерей важных функций - способности говорить и понимать речь.

«Для удаления опухоли на участке головного мозга нейрохирурги применили технологию awake, при которой во время операции пациент находится в сознании», - говорится в сообщении.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением Дмитрия Кудрявцева, в самом начале операции пациентка находилась в медикаментозном сне.

«После того, как хирурги получают доступ к опухоли, идет пробуждение пациента. Во время процедуры к коре головного мозга подсоединены электроды, которые отслеживают близость хирурга к речевой зоне. После пробуждения пациент постоянно разговаривает с нейропсихологом и нейрофизиологом, который параллельно оценивает активность мозга и предупреждает хирурга об опасной близости к речевым зонам», - пояснил Кудрявцев.

Операция длилась порядка 4 часов и завершилась успешно. Пациентка уже выписана из больницы и находится на амбулаторном наблюдении врачей.