РИАМО - 13 ноя. Почки, которые образовались на ветках сирени в Московском регионе осенью, повторно распускаться весной не будут, сообщил РИАМО директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

Ранее пользователи соцсетей заметили в Москве и Подмосковье набухшие почки сирени. Некоторые кусты успели зацвести.

«Это все плохо скажется на цветении в следующем году. Потому что закладываются цветочные почки и если они зацветают в этом году, то они точно не зацветут в следующем. Так что это приятное явление осенью, но весной это всегда плохо, потому что означает, что второго цветения этих почек не будет», - сказал Ретеюм.

Он добавил, что осеннее цветение не такое редкое явление и происходит регулярно.

«Это в той или иной степени случается каждый год. Сейчас, допустим, сирень цветет и в городе, и на дачных участках. Контролировать это невозможно, все зависит от температуры. Это такой вариант нормы», - заключил Ретеюм.