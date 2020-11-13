РИАМО - 13 ноя. Сауну «БАР 44» на улице 2-й Кабельной на юго-востоке Москвы опечатали из-за санитарных нарушений и невыполнения мер профилактики Covid-19, сообщила начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в юго-восточном административном округе Юлия Ларина.

«В сауне в нарушение указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года <...> осуществляется курение кальяна. Кроме этого, юридическим лицом ООО «БАР 44» не обеспечивался комплекс противокоронавирусных мер», — сказала Ларина.

По ее словам, сотрудники и посетители заведения не проходят термометрию, в баре не соблюдается социальная дистанция, количество бактерицидных облучателей-рециркуляторов для обеззараживания воздуха недостаточно.

Также отсутствует пятидневный запас средств индивидуальной защиты для персонала, не обеспечен контроль за ношением масок и перчаток у посетителей и сотрудников бара, отсутствуют кожные антисептики в местах общего пользования.

В бассейне не производится очистка и контроль качества воды, а в баре часть пищевой продукции и грязная посуда хранятся на полу, своевременно не проводятся уборки помещений.

«Помещения заведения опечатаны. Материалы дела направлены в Лефортовский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности сауны, бара, кальянной на срок до 90 суток», — пояснила Ларина.

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