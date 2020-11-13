РИАМО - 13 ноя. Более 150 проектов развития туризма в Подмосковье представили на конкурс Ростуризма для получения грантовой поддержки, в число победителей вошли 12 из них, сообщается на сайте конкурса.
Всего на рассмотрение конкурсной комиссии был подан 4061 проект. Средняя сумма запрашиваемого гранта составила 2,6 миллиона рублей.
Победители вложат в реализацию проектов не менее 30% от размера запрашиваемого гранта. Максимальная сумма гранта не превышает 3 миллионов рублей. Гранты будут выплачены до конца года.
В число подмосковных победителей вошли, в частности, проект организации троп в парке «Лосиный остров» и проект «Западное Подмосковье», объединяющий Истру, Одинцово, Рузу, Волоколамск и Можайск.
Также в конкурсе победили проекты из Коломны, Щелкова, Сергиева Посада, Балашихи и других городов.
Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога».
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