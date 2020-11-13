РИАМО - 13 ноя. Более 150 проектов развития туризма в Подмосковье представили на конкурс Ростуризма для получения грантовой поддержки, в число победителей вошли 12 из них, сообщается на сайте конкурса.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии был подан 4061 проект. Средняя сумма запрашиваемого гранта составила 2,6 миллиона рублей.

«Конкурсная комиссия рассмотрела все заявки представителей российского турбизнеса и определила 474 победителя, которые в ближайшее время смогут получить гранты на развитие туризма», - говорится в сообщении.

Победители вложат в реализацию проектов не менее 30% от размера запрашиваемого гранта. Максимальная сумма гранта не превышает 3 миллионов рублей. Гранты будут выплачены до конца года.

В число подмосковных победителей вошли, в частности, проект организации троп в парке «Лосиный остров» и проект «Западное Подмосковье», объединяющий Истру, Одинцово, Рузу, Волоколамск и Можайск.

Также в конкурсе победили проекты из Коломны, Щелкова, Сергиева Посада, Балашихи и других городов.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога».

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>