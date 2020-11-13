РИАМО - 13 ноя. В Московской области выздоровели после коронавирусной инфекции еще 493 пациента, за весь период пандемии врачи региона вылечили 70 401 человека, сообщает оперативный штаб Подмосковья по Covid-19.

«(За все время эпидемии – ред.) скончались 1 773 человека. Выздоровел и выписался 70 401 человек», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в регионе выявили 760 случаев инфицирования Covid-19, общее число случаев заражения инфекцией составило 95 059.

В Подмосковье для предотвращения распространения коронавируса жители должны носить маски в общественных местах, а люди из группы риска — соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.