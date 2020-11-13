РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 ноя. Гидроудар мог стать причиной аварии на трубопроводе в подмосковном Дзержинском, в результате которой пострадали четверо детей, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

«В нашем городе произошло ЧП. Авария случилась на трубопроводе по улице Томилинской, недалеко от школы искусств. Из-за прорыва трубы горячего водоснабжения вода моментально разлилась на проезжую часть. Пострадали четыре школьницы 10-12 лет, переходившие дорогу. Их отвезли в ожоговое отделение Люберецкой городской больницы», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, коммунальщики оперативно выехали на место и устранили аварию в течение 10 минут. Ведутся восстановительные работы. Из-за этого снижена температура горячего водоснабжения в близлежащих домах.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева выехала в больницу, чтобы проведать ребят. Девочки получили ожог ног 10-15%, реанимационные мероприятия не потребовались. Врачи обработали раны, наложили повязки с необходимыми материалами. Пострадавшие находятся в стационаре под наблюдением врачей. Родителям будет оказана вся необходимая помощь», - объяснила Иванова.

По предварительным данным, причиной выброса кипятка мог стать гидроудар. Кроме того, рассматриваются и другие версии, в том числе износ трубы и технологические нарушения. Люберецкая городская прокуратура проводит проверку.