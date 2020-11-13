Хотя 2020 год уже побил все возможные рекорды по степени неудач, все-таки пятница 13-е – тот день, когда многие, даже несуеверные люди, боятся возможных неприятностей и бед. Москвичи рассказали РИАМО о странных событиях, случившихся с ними в одну из самых мистических дат.

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Роман, 23 года:

«Эта история произошла несколько лет назад. Будучи подростками, мы с друзьями обожали лазить по заброшкам и решили отметить пятницу 13-е в заброшенном интернате для проблемных детей.

Дождались темноты, перелезли через забор и поднялись по пожарной лестнице. На втором этаже находились спальни и общая комната с пианино и детскими игрушками, некоторые вещи неплохо сохранились. На полу валялись тетради, дневники и классные журналы. Впечатление все это производило довольно жуткое.

Мы решили надолго там не задерживаться и спустились в холл с кухней и общими раздевалками. Достали бутерброды с вином, зажгли свечи и пару часов просто болтали. Было немного страшно, что вполне вписывалось в традиции праздника.

Неожиданно моя подруга сделала знак, чтобы все прислушались: ей показалось, что на втором этаже послышались шаги. Когда все замолчали, то услышали, как кто-то играет на пианино.

Сначала все буквально остолбенели от страха, а когда очнулись – решили бежать. Пока остальные держали дверь, я выбил окно, через которое мы по очереди выпрыгнули на улицу. В это время внутри раздавались звуки шагов, как будто кто-то нас преследовал.

Мнения в компании разделились: кто-то решил, что это был сторож, другие склонялись в сторону сверхъестественного. Так или иначе, преследователя мы не увидели, а здание до этого обходили и никого не встретили».

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Игорь, 30 лет:

«Не знаю, совпадение это или мистика, но в одну из пятниц 13 у меня постоянно отключались электроприборы.

Сначала чайник, который с утра перестал работать – я решил, что он просто вышел из строя. Через пару часов стал зависать ноутбук, который прекрасно работал с момента покупки. Я возился с ним, пытаясь настроить, пока не сдали нервы. Решил посмотреть фильм на планшете, но он тоже работал с перебоями.

В итоге я решил почитать обычную бумажную книгу, а мобильный телефон от греха подальше вообще отложил в сторону.

К вечеру я уже почти забыл эту историю, как вдруг внезапно у меня в квартире начал мигать свет, и несколько лампочек перегорело. Я решил позвонить друзьям и рассказать про свой день неудач.

Одна знакомая сказала, что у нее день тоже проходит странно, правда, все сработало в обратную сторону.

Ей повезло выкупить редкую вещь на интернет-аукционе, сдать экзамен, к которому она не была готова и едва знала название предмета, а еще ей на карту по ошибке скинули 2 тысячи рублей.

Если уж в пятнице 13 и есть какая-то мистика, то мне бы хотелось быть в числе тех, кто сорвет джекпот».

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Арина, 44 года:

«Честно говоря, к пятнице 13 и прочим научно не доказанным вещам я всегда относилась скептически. Но однажды странности все же произошли.

В одну из таких пятниц у меня буквально все валилось из рук: я ничего не успевала, проваливала любые дела, за какие бы ни взялась. Обед спалила, на маршрутку опоздала, завалила задание от начальства и так по кругу. Целый день ходила раздраженная, а во время обеденного перерыва пожаловалась подруге. Она же сказала, что дело в дате, такие дни якобы опасны и сулят неудачи. Конечно, в ответ я просто посмеялась.

Кое-как пережив рабочий день, вернулась домой и сразу легла спать.

Вдруг мой кот, который спокойно лежал со мной на кровати, резко вскочил и начал шипеть. Его шерсть стояла дыбом, он был зол и напуган. Я поняла, что он смотрит в отражение стеклянного шкафа, хотя в нем ничего не было. Что он там увидел – загадка.

После этого, конечно, сон не задался. Я просидела всю ночь с включенным светом на кухне, боясь лишний раз пошевелиться. При этом кот вел себя все так же беспокойно. В итоге я просто отключилась прямо за столом».

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Наталья, 37 лет:

«Я местами суеверный человек: если увижу черную кошку – лучше обойду, если просыплю соль – перекину три щепотки через плечо. Но до фанатизма дело не доходило. И все же для меня пятница 13 чуть не стала фатальной.

В тот день я не планировала ничего особенного: на работе был выходной, домашних дел не было. Странности начались после обеда.

Число 21 буквально преследовало меня на каждом шагу. Посмотрю на часы – там это число, оплачиваю коммуналку – в сумме опять оно, нужно набрать клиенту – та же история с номером телефона.

Позже я решила сходить за продуктами. Чтобы попасть в магазин, мне нужно было пересечь проезжую часть, на которой нет светофора.

Переходя через дорогу, я снова решила проверить время – и на дисплее опять оказалось мистическое число 21. Тут меня чуть не сбила машина – пронеслась буквально в паре сантиметров.

Водитель начал ругаться и кричать, чтобы я ушла с дороги.

После этого я какое-то время не могла прийти в себя и успокоиться. Больше в этот день число 21 мне нигде не попадалось. Хотя все это могло быть не более, чем совпадением, в такие дни лучше не рисковать лишний раз».

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