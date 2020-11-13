РИАМО - 13 ноя. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Подмосковье закупили 315 единиц медоборудования для диагностики и лечения онкологии, больше трети которого уже поступило в больницы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Среди закупленного оборудования значатся ультразвуковые аппараты, включая портативные, лабораторная техника, палатные рентген-аппараты, видеоэндоскопическое и другое оборудование.

«Мы стараемся обновлять медоборудование в больницах и поликлиниках, чтобы у медицинских специалистов была возможность работать на современной технике, проводить высокоточные исследования и назначать грамотное лечение. В этом году мы закупили 315 единиц оборудования для проведения диагностики и малоинвазивных операций пациентам с онкологией или подозрением на нее, 121 аппарат уже поступил в больницы», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Оборудование поступило в Королевскую, Солнечногорскую, Люберецкую и другие больницы. Для того, чтобы работать на современной медицинской технике, специалисты проходят обучение.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в России совершенствуется медицинская инфраструктура, повышается качество и доступность медпомощи. Для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами проводится обучение и повышение квалификации врачей.