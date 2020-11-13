РИАМО - 13 ноя. Травматолог-ортопед из подмосковного Реутова Вартан Тамазян занял второе место в рейтинге врачей Московской области по мнению пациентов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В 2020 году сервис «ПроДокторов» учредил первую всероссийскую премию, когда лучших врачей и клиники выбирали сами пациенты. По ее итогам специалист Центральной городской клинической больницы Реутова Вартан Тамазян оказался в первой тройке травматологов со всего региона», - говорится в сообщении.

Тамазян является врачом высшей квалификационной категории. В 2004 году он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова по специальности «Лечебное дело». Обучение в ординатуре и аспирантуре продолжил в том же высшем учебном заведении по специальности «Травматология и ортопедия». Он работает в ЦГКБ Реутова с 2009 года, а его общий стаж составляет более 16 лет.

«Именно по отзывам я удостоился второго места, чему очень рад. Спасибо пациентам», - сказал Тамазян.

Премия «ПроДокторов», основанная на симпатиях пациентов, стала одним из cамых масштабных медицинских конкурсов в России. На звание лучших претендовали 700 тысяч врачей и 50 тысяч медучреждений. В течение года пользователи оставляли отзывы на сайте prodoctorov.ru, на основе которых организаторы собрали рейтинг лучших врачей и клиник по всей стране.