РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 ноя. На базе IT-колледжа в подмосковном Красногорске 36 студентов из 25 учебных заведений посоревнуются в профмастерстве, сообщила ведущий редактор Красногорского колледжа Лариса Шкиль.

На основании распоряжения министерства образования Московской области на 9 площадках профессиональных образовательных организаций пройдет VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 43 компетенциям для 361 участников – студентов колледжей и техникумов от 16 до 22 лет.

«На базе мастерских Регионального центра компетенций Красногорского колледжа в соревнованиях по 4 компетенциям в области IT примут участие 36 студентов из 25 образовательных учреждений», – сказала Шкиль.

Она добавила, что 10 студентов примут участие по компетенции «Веб-дизайн и разработка, 8 студентов – «Сетевое и системное администрирование, 13 студентов – «Программные решения для бизнеса, 5 студентов – «IT решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8».

Главные эксперты, их заместители, линейные эксперты, представители образовательных организаций Московской области будут следить за ходом соревнований, контролировать строгое соответствие регламенту, оценивать результаты работы конкурсантов.

«Торжественная церемония открытия чемпионата пройдет 16 ноября. На церемонии закрытия 20 ноября будут объявлены результаты медального зачета», – пояснила Шкиль.

В составе сборной команды Красногорского колледжа студенты Денис Викторов, Гагик Кочарян, Егор Мысенко, Никита Зворыкин.