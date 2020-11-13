РИАМО - 13 ноя. Росздравнадзор изъял из аптеки Москвы лекарства, применяемые при лечении пациентов с коронавирусом, административное расследование проводится в отношении ООО «Каскад здоровья», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Также в аптеке обнаружены предположительно незарегистрированные турецкие препараты, применяемые при лечении пациентов с вирусом.
Предполагаемая сумма реализации превысила 2 миллиона рублей. Для того, чтобы предотвратить причинение вреда жизни и здоровью граждан, лекарственные препараты изъяты. Их происхождение устанавливается.
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13 НОЯБРЯ
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