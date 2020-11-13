РИАМО - 13 ноя. Росздравнадзор изъял из аптеки Москвы лекарства, применяемые при лечении пациентов с коронавирусом, административное расследование проводится в отношении ООО «Каскад здоровья», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Проведен осмотр места осуществления деятельности. В ходе осмотра обнаружены предположительно контрафактные препараты, применяемые при лечении пациентов с Covid-19», - говорится в сообщении.

Также в аптеке обнаружены предположительно незарегистрированные турецкие препараты, применяемые при лечении пациентов с вирусом.

Предполагаемая сумма реализации превысила 2 миллиона рублей. Для того, чтобы предотвратить причинение вреда жизни и здоровью граждан, лекарственные препараты изъяты. Их происхождение устанавливается.

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13 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.