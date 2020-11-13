РИАМО - 13 ноя. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в рамках работы «Выездной администрации» проверил ход реконструкции Звенигородского манежа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Историческая постройка XIX века, площадь которой составляет более 1273 квадратных метров, расположена в центре города, на улице Некрасова. Как рассказал руководитель муниципалитета, в ходе реконструкции были выявлены необходимые дополнительные работы. В связи с этим был продлен контракт с подрядчиком до сентября 2021 года.

«Посмотрел, как продвигается реконструкция звенигородского манежа XIX века. Изначально подрядчик должен был завершить работы в конце ноября, но, когда начали снимать штукатурку со стен здания, оказалось, что кирпичная кладка в очень плохом состоянии. В итоге пришлось произвести вычинку кладки и замену кирпича в значительно больших объемах, чем планировалось», — сказал Иванов.

Он отметил, что дополнительные виды работ повлекли корректировку проекта. Для этих целей продлили контракт на реставрацию с подрядчиком до сентября следующего года.

На данный момент завершаются работы по обустройству кровли. В ближайшее время планируется начать установку оконных и дверных блоков, а также монтаж внешних сетей теплоснабжения. С начала следующего года и до апреля будут проходить отделочные работы внутри здания.

Глава округа добавил, что после завершения реставрации, осенью 2021 года, в обновленном здании разместят новый корпус Звенигородского музея. Там же будет располагаться небольшое кафе, читальный зал, помещение для лекций и мастер-классов.

Здание манежа было построено в 1830 году — это самое старое кирпичное строение в городе. Изначально предназначалось для соляных складов, затем его перестроили под манеж и казармы. Последняя реконструкция была проведена в 1960-е годы. Изначально в обновленном манеже открыли театр, а затем двухзальный кинотеатр.