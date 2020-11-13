РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 ноя. В Домодедове за сутки выявили еще 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 2952 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 760 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 95 059 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 773 человека. Выздоровел и выписался 70 401 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 2952 (плюс 19)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.