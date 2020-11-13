РИАМО - 13 ноя. За минувшие сутки в Московской области выявили 760 случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 95 059, сообщает областной штаб по ситуации с Covid-19.

«Скончались 1 773 человека», - добавляется в сообщении.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщила, что в регионе сделали около 920 тысяч исследований на антитела к коронавирусу. Для прохождения исследования необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг или по телефону: 8(800)550-50-30.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал, что в текущем году регион потратит на борьбу с пандемией порядка 60 миллиардов рублей. При этом у Московской области есть весь необходимый инструментарий для того, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.