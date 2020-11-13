РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий принимает по электронной почте замечания жителей по дезинфекции подъездов в многоквартирных домах.

«Дорогие друзья! К сожалению, эпидемиологическую ситуацию в Московском регионе пока еще нельзя назвать благоприятной. И наша задача – сделать максимально безопасными места общего пользования. Если в ваших подъездах не проводится дезинфекционная обработка, оставляйте комментарии под постом в Instagram или пишите мне на личную почту: glava@lubreg.ru», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в ежедневном режиме в городском округе Люберцы проводится комплексная дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Обрабатываются полы, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков, перила лестничных маршей, вентиляционные решетки, лифты.