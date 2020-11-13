РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 ноя. В Красногорске свыше 5,6 тысячи неработающих одиноких пенсионеров получают ежемесячную выплату в размере 1 тысячи рублей, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения министерства соцразвития Московской области.

В Подмосковье более 223,5 тысячи жителей 65 лет и старше получают ежемесячную доплату в 1 тысячу рублей.

«В городском округе Красногорск проживает 28 850 человек старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Ежемесячная выплата в 1 тысячу рублей назначена 5 676 неработающим одиноко проживающим пенсионерам, достигшим возраста 65 лет и старше», - сказала начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.

За консультацией можно обратиться в Красногорское управление социальной защиты населения, по телефону: 8(498)602-19-26 (*5).