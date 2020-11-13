РИАМО - 13 ноя. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье с вечера пятницы до вечера 15 ноября из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Московском регионе будет действовать с 22:00 пятницы до 20:00 15 ноября.

В ночь на 14 ноября в столичном регионе будет облачно и преимущественно без осадков, возможен туман и местами гололедица. Температура воздуха составит минус 1 – плюс 1 градус. Днем воздух прогреется до плюс 1-3 градусов.

Ночью 15 ноября столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 градуса, днем температура составит от 0 до плюс 2 градусов. И ночью и днем есть вероятность осадков.