РИАМО - 13 ноя. Представители Московской области могут стать участниками ежегодного Всероссийского открытого дистанционного конкурса «Слава Героям Отчизны!», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Конкурс, посвященный Дню героев Отечества, проводится в рамках Всероссийского творческого проекта «Мы за Великую Державу». Конкурс состоится 20 декабря 2020 года», - говорится в сообщении.

Основной целью конкурса является развитие и популяризация современного искусства, народного художественного творчества и культуры народов России, воспевающих героев Отечества.

Принять участие в конкурсе приглашают одаренных детей от трех лет, подростков, творческую молодежь и взрослых. Участниками могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества (авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское).

В рамках конкурса предусмотрены следующие номинации: «Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр».

Заявки на участие принимаются до 15 декабря по электронной почте: aragorn-studio@mail.ru. Жюри под председательством народного артиста РФ и Болгарии Бедроса Киркорова определит обладателя Гран-при и лауреатов первой, второй и третьей степеней в каждой номинации. Победители получат дипломы, призы и памятные подарки.

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