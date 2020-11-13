РИАМО - 13 ноя. Для того чтобы обеспечить порядок во время массовых выступлений, столичные полки полиции усилят, соответствующий указ уже подписан, пишет в пятницу газета «Известия».

Штатная реорганизация затронет только руководящий состав.

«Кроме того, согласно указу, сокращения пройдут в управлениях по борьбе с экономическими преступлениями и с оборотом наркотических средств, а также в управлении по охране общественного порядка», - отмечается в материале.

Специальные полки полиции в Москве начнут свою деятельность уже 11 января 2021 года.

Сотрудников 1-го и 2-го оперативных полков полиции переведут на аналогичные должности в новые подразделения. Исключением станут командиры полков, батальонов и их заместители.