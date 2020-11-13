РИАМО - 13 ноя. Бесплатная программа для предпринимателей Подмосковья «Управляй собой, командой, бизнесом» стартует 16 ноября, спикерами выступят действующие предприниматели и адвокаты, имеющие опыт построения и защиты бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках программы предприниматели узнают об этапах создания собственного социального бизнеса с нуля, особенностях работы в маркетплейсах, привлечении стартового капитала на запуск соцбизнеса, а также о том, как вести торговлю в России и трендах развития e-commerce.

«Цель программы — рассказать участникам об основах социального бизнеса и продаж на российских и иностранных маркетплейсах», – говорится в сообщении.

По итогам курса ученики выводят бизнес на новый уровень, находят надежных партнеров, а также становятся частью сообщества самых сильных предпринимателей области.

Для того, чтобы принять участие в бесплатной программе, обучающей основам бизнеса и продаж на иностранных и российских маркетплейсах, необходима регистрация. Пройти ее и и узнать подробную информацию о курсе можно на официальном сайте. До старта программы осталось 3 дня.