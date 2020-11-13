РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 ноя. С берега реки Пехорки в Люберцах собрали и вывезли более 9 кубических метров строительного и бытового мусора, говорится в сообщении управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

Администрация городского округа провела выездную проверку после обращений горожан с вопросом загрязнения реки Пехорки вблизи поселка Красково.

«Обнаруженные скопления отходов были ликвидированы, береговую линию реки Пехорки очистили от накопившегося строительного и бытового мусора. Всего удалось собрать более 9 кубометров отходов, которые были вывезены на специализированный полигон», - говорится в сообщении.

Управление администрации благодарит неравнодушных жителей, которые оперативно предоставили информацию. Благодаря активистам смогли остановить стихийную свалку.