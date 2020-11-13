РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 ноя. Юная балерина Мелания Ника Кобякова из подмосковного Красногорска стала финалисткой всероссийского конкурса, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Итоги конкурса артистов балета и хореографов подвели 12 ноября в театре имени Наталии Сац. С 8 по 12 ноября в театре прошел Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов. Многие годы художественным руководителем является легенда советского и российского балета, народный артист СССР Юрий Григорович.

«Учащаяся второго курса Красногорского филиала (Хореографического училища) ГАПОУ МО МГКИ Мелания Ника Кобякова прошла три тура и вышла в финал конкурса, завоевав звание дипломанта в номинации «Классический танец», - говорится в сообщении.

Традиционно конкурс проходит в три тура. В финал конкурса проходят самые сильные и талантливые. Им присуждается звание лауреатов и дипломантов, а также они награждаются денежными премиями.

«Поздравляем балерину, ее преподавателя Дину Валиеву и репетитора - заслуженную артистку России Наталию Огневу», - заключается в материале.