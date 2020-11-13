РИАМО - 13 ноя. Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ПВОНЕТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Раменская служба спасения, экстренного реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций» заключила с обществом контракт на предоставление видеоизображения для системы «Безопасный регион».

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ПВОНЕТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.