РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 ноя. Мужчина погиб при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте на станции Тайнинская в городском округе Мытищи, сообщила старший инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Мытищи майор полиции Ксения Морозова.

«Вчера (12 ноября - ред.) при переходе железнодорожного полотна в неустановленном месте с одной стороны города на другую был смертельно травмирован гражданин. Данные пока неизвестны, устанавливаются. Обстоятельства - несоблюдение правил безопасности при переходе через железнодорожные пути», - сказала Морозова.

Она отметила, что на станции Тайнинская имеются повреждения в заборе с одной и с другой стороны.

«В народе это называется «народная тропа». Как поясняют правонарушители, они сокращают время и путь. Штраф за данный вид правонарушения составляет 100 рублей», - добавила Морозова.