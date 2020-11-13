РИАМО - 13 ноя. Помощник машиниста электропоезда обязан определять состояние пути, контактной сети, следить за техническим состоянием поезда, знать расписание, контролировать происходящее в салоне, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Иногда эта работа помогает спасти жизнь человека.

«Историю о локомотивной бригаде, которая спасла жизнь девушке, весной этого года опубликовали многие СМИ. Тогда помощник машиниста Артем первым заметил, как она легла на пути перед приближающимся поездом», - говорится в сообщении.

Помощник мгновенно сообщил об этом машинисту. Тот применил экстренное торможение. После спасения девушки помощник оказал ей психологическую помощь и вызвал медиков.

Во время рейса помощник машиниста следит за скоростью движения электропоезда, проверяет параметры работы контрольно-измерительных приборов, оборудования, радиосвязи электропоезда.

Наблюдение за посадкой и высадкой пассажиров также входит в его обязанности. Он контролирует открытие и закрытие дверей, объявляет информацию, подает световые сигналы.