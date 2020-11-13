РИАМО - 13 ноя. В подмосковном Серпухове продолжается активное строительство школы в микрорайоне Ивановские дворики, до конца декабря строители приступят к внутренним работам, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«Строительство новой школы идет в соответствии с графиком. До конца декабря специалисты планируют закрыть тепловой контур, подать отопление и приступить к внутренним работам», - сказал собеседник агентства.

Школа будет рассчитана на 825 учеников. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.​