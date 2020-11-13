РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 ноя. Действия Госжилинспекции Московской области по ведению регионального реестра лицензий УК в Балашихе областной Арбитражный суд признал законными, говорится сообщении пресс-службы надзорного органа.

Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что сведения о назначенной администрацией городского округа Балашиха управляющей организации для дома №30 по Чистопольской улице оспаривало товарищество собственников недвижимости «Никольско-Трубецкое».

«28 августа 2019 года муниципальные власти определили для пяти многоквартирных домов (в том числе и №30), собственники которых не выбрали способ управления, временную управляющую организацию – ООО «УК «Энтузиаст». Сведения об этом Госжилинспекция внесла в областной реестр лицензий. Данное решение «Никольско-Трубецкое» оспорило в областном Арбитраже», – говорится в сообщении.

Исследовав материалы дела, суд установил, что оснований для удовлетворения требований ТСН не имеется.

«Было отмечено, что предыдущими судебными решениями протокол администрации Балашихи о назначении «УК «Энтузиаст» признан законным. По результатам проверки представленных УК документов Госжилинспекция не выявила оснований для отказа во внесении изменений в реестр», – отмечается в сообщении.

Кроме того, Дорогомиловский районный суд столицы запретил ТСН «Никольско-Трубецкое» совершать действия от имени собственников дома №30 по Чистопольской улице. Этим же решением надзорному ведомству запрещено вносить сведения в реестр лицензий региона об осуществлении товариществом предпринимательской деятельности по управлению данным МКД.

«Арбитраж признал, что надзорный орган действовал строго в рамках предусмотренной Жилищным кодексом процедуры. Требования ТСН «Никольско-Трубецкое» оставлены без удовлетворения», – заключается в материале.