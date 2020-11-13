РИАМО – 13 ноя. Банк России отозвал лицензию у Международного коммерческого банка, приказ опубликован на сайте регулятора, сообщает Газета.ru.
«Отoзвaть с 13 нoябpя 2020 гoда лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Международный коммерческий банк», — говорится в сообщении.
Документ завизировал первый зампред Центробанка, председатель комитета банковского надзора Дмитрий Тулин.
Международный коммерческий банк занимал 229 место по величине активов.
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