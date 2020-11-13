РИАМО - 13 ноя. В Москве за прошедшие сутки госпитализировали 1458 пациентов с коронавирусной инфекцией, при этом всего за сутки выявили 5974 новых случая заболевания, сообщает столичный оперативный штаб.

«14,1% среди заболевших - дети, 42,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,1% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет», — отмечается в материале.

Все зараженные и контактировавшие с ними лица помещены под медицинский контроль.

К аппаратам ИВЛ в столичных больницах подключены 372 человека с коронавирусом.

Оперштаб напомнил горожанам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным о необходимости соблюдать домашний режим. Всем жителям Москвы следует соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах.

За весь период пандемии в Москве зафиксировали 497 516 случаев инфицирования коронавирусом.

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.