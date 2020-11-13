РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 ноя. В Домодедове арестовали мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 8 ноября 2020 года в квартире в городе Домодедово между обвиняемым и его братом произошел конфликт, переросший в драку. В процессе один мужчина нанес другому кухонным ножом ранение в бедро, задев крупные кровеносные сосуды, осложнившееся обильной кровопотерей. От полученного ранения потерпевший скончался», - говорится в сообщении.

На допросе обвиняемый дал признательные показания. Ранее он был судим за совершение убийства.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.