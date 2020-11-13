РИАМО - 13 ноя. Опытный водитель знает, что подготовка автомобиля к зиме не ограничивается заменой шин, чтобы поездки по замерзающему городу были комфортными, необходимо позаботиться и о стеклоомывателе.​

«Чтобы понять, почему стеклоомывающая жидкость, продаваемая с автомобилей на обочинах дорог, не может быть качественной, достаточно знать, из чего делается незамерзайка, и уметь считать», – сказал техдиректор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Поддельные незамерзайки привлекают водителей небольшой ценой, но экономия здесь может привести к непоправимым последствиям. Такие стеклоомыватели изготавливают на основе метилового спирта, а его пары в большом количестве ядовиты для человека.

На что обратить внимание при покупке незамерзайки

Инженер-технолог по разработке охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей АО «Обнинскоргсинтез» Александра Ежова отметила, что при покупке незамерзайки автолюбителям следует обратить внимание на консистенцию, состав, запах, маркировку, тару. Консистенция безопасного продукта прозрачная, однородная и окрашенная, в ней нет дешевых растворителей и некачественных присадок, из-за которых могут помутиться или треснуть поликарбонатные фары, если на них есть стеклоочистители.

Жидкость должна состоять из смеси изопропилового спирта с водой, этиленгликоля или пропиленгликоля, поверхностно-активных веществ (моющая пена), функциональных добавок, отдушек и красителей. Запах качественного стеклоомывателя не должен быть резким или раздражающим. «Липовая» незамерзайка будет пахнуть водкой.

Этикетки на товаре должны быть ровно наклеены, на них должны быть указаны дата изготовления и срок хранения, подробный состав (включая отдушки) и предосторожности, логотип и адрес производителя.

Тара с незамерзайкой должна быть герметична, без вмятин, подтеков. Если на упаковке есть повреждения, то такой товар не стоит покупать.

Как самостоятельно проверить качество «омывайки»?

Перед покупкой следует встряхнуть канистру с незамерзайкой. Если на поверхности образуется устойчивая пена, значит, она для теплого времени года. В зимних содержится больше спирта, который гасит образование пены и улучшает удаление наледи на стекле.

Моющие средства продукта можно увидеть только на практике, протестировав и оценив результат визуально.

Где брать?

Лучше всего не покупать незамерзайку у торговцев на обочинах дорог. Специалисты советуют обратиться в фирменный магазин автохимии или заехать на АЗС крупной сети. Здесь всегда есть сертификат соответствия стандартам и копия свидетельства госрегистрации.

Также на АЗС можно попасть на выгодную акцию. Например, в ноябре на АЗС сети «Газпромнефть» при покупке незамерзайки можно получить скидку 2 рубля с каждого литра топлива – при условии заправки от 30 литров. Акция продлится до 30 ноября включительно. В рамках акции можно не только экономить на стоимости топлива, но и накапливать базовые бонусы программы лояльности. В акции участвуют все виды топлива, кроме газа.