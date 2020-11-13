РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. На железной дороге в подмосковном Подольске в октябре поезда сбили четырех человек, власти попросили жителей соблюдать правила поведения и выключать звук в наушниках при переходе железнодорожных путей, сообщается на сайте администрации округа.

Администрация Подольска напомнила жителям, что при переходе железнодорожных путей необходимо выключать звук в наушниках и идти только по мосту или специальным настилам. Нельзя заскакивать в вагон отходящего поезда.

«В период с 1 по 31 октября на объектах железнодорожной инфраструктуры Подольска поезда сбили четырех человек. Основной причиной травматизма является несоблюдение гражданами правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. В том числе нахождение на железнодорожных путях и переход железнодорожных путей в неустановленных местах», - говорится в сообщении.

2 октября в 17:01 в микрорайоне Центральный на железнодорожной станции МЦД Подольск вблизи платформы электропоезд «станция Москва Курская – станция Чехов» сбил мужчину 1966 года рождения. Мужчина скончался до прибытия бригады СМП.

6 октября в 18:06 в микрорайоне Силикатная на железнодорожном переезде маневровый тепловоз сбил мужчину 1964 года рождения из Протвина. Его доставили в Подольскую городскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными переломами левой стопы.

16 октября в 22:20 в микрорайоне Центральный на железнодорожной станции МЦД Подольск вблизи платформы проходящий электропоезд сбил мужчину 35-40 лет. Смерть наступила на месте. Личность пострадавшего не установили.

24 октября в 09:12 в микрорайоне Кутузово вблизи железнодорожной платформы станции Кутузовская под путепроводом электропоезд «Царицыно – Шарапова охота» сбил мужчину 30-35 лет, он скончался до прибытия бригады СМП. Личность пострадавшего не установлена.

Трагедии случаются и на оборудованных звуковой и световой сигнализацией пешеходных переходах в непосредственной близости перед приближающимся поездом. При этом нередки случаи, когда граждане следуют по железнодорожным путям и переходам с наушниками и в капюшоне, что также не позволяет своевременно расслышать или увидеть надвигающуюся опасность.

Не нужно ходить по железнодорожным путям, переходить их в необорудованных местах. Нахождение на платформе детей возможно только в сопровождении взрослых. Опасно переходить железнодорожные пути перед приближающимся поездом, если расстояние до него менее 400 метров, так как поезд не может остановиться сразу.