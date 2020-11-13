РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 ноя. Культурный центр «Октябрьский» Люберец приглашает жителей на мероприятия, в пятницу состоится акция по сбору вещей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 12:00 пройдет акция по сбору вещей, посвященная Дню доброты. Мероприятие состоится по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом 5А», - говорится в сообщении.

Также мероприятия пройдут в режиме онлайн в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/okt_centrkultura/. В 12:00 состоится поэтическая минутка.